Трамп оскорбил Мелони: «Умоляла меня». В Италии отреагировали

Президент США Дональд Трамп в комментарии итальянскому телеканалу La7 заявил, что премьер-министр Джорджа Мелони «умоляла» его сфотографироваться с ней во время саммита G7, и он согласился только потому, что «ему было ее жаль». «Она умоляла меня сфотографироваться с ней! Она так сильно хотела сфотографироваться со мной. Я бы даже не сделал этого, но мне стало ее жалко. Она, вероятно, рада, что я поговорил с ней! Я не был обязан говорить с ней!» - заявил Трамп.

В Италии отреагировали на оскорбительные слова в адрес премьер-министра страны: вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отменил запланированный визит в США. «Серьезные и оскорбительные высказывания президента Трампа в адрес премьер-министра Джорджи Мелони оскорбляют всю Италию. По этой причине я принял решение отменить свой визит в Соединенные Штаты, запланированный на 21 и 22 июня», — написал Таяни в Х. Как сообщает ANSA, в ходе мероприятия в МИД в Риме 19 июня Таяни добавил: «Никому не позволено оскорблять Италию так, как это сделали США».

Сама премьер Италии Джорджа Мелони уже записала видеообращение с реакцией на слова Трампа. Она заявила, что утверждение Трампа было сфабриковано. По ее словам, она была «ошеломлена» словами главы Белого дома. «Я не понимаю, почему президент Соединенных Штатов так ведет себя со своими союзниками. Могу лишь сказать, что жаль, что он не проявляет такой же решимости по отношению к врагам Запада, к врагам Соединенных Штатов, к лидерам, с которыми он, напротив, гораздо более сговорчив», — подчеркнула Мелони.