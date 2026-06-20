Бакинский нахалстрой как бомба замедленного действия… Зых может уйти под землю

В Сураханском районе Баку, на участке от улицы Зейтун до поселка Зых, планируется снос десятков индивидуальных жилых домов и объектов, построенных на канализационном коллекторе. Инвентаризация уже начата, в частности, на строения уже нанесены номера. Об этом haqqin.az сообщили местные жители. По их словам, хотя площадь домов уже измерена, им пока не сообщили ни примерных сроков переселения, ни размера компенсации.

В домах, построенных на коллекторе на улице Зейтун, особенно за последние несколько лет, сложилась опасная ситуация: произошли обвалы, во дворах образовались глубокие ямы. В марте этого года после продолжительных дождей полностью разрушился четырехкомнатный дом по адресу: улица Зейтун, 134: там обрушились пол и потолок, в нескольких местах разошлись стены. На кухне соседнего дома произошло проседание, а во дворе другого строения обрушился забор. В марте из‑за переполнения канализации дома и дворы в этом районе затопило. Пострадавших жильцов эвакуировали сотрудники МЧС, а воду откачали. В те же дни Объединенная служба водоснабжения крупных городов Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана заявляла, что местных жителей предупреждали заранее об опасности. Избыточная нагрузка, созданная незаконными постройками на коллекторе «Гюнешли», а также невозможность своевременного технического обслуживания линии привели к возникновению серьезных аварийных рисков. Хотя аварийные участки коллектора на улице Зейтун, где под домами или рядом с ними не было никаких препятствий, были отремонтированы Бакинским управлением водопроводных и канализационных сетей, устранение аварий в других точках осложнилось тем, что там находятся жилые дома. Местный житель Эльвин Гаджиев рассказал, что его дом не обрушился, но, поскольку он расположен прямо над коллектором, то ему сообщили, что его жилье подлежит сносу. При этом он признает, что на стенах дома появились трещины.

За последние десятилетия на участке от улицы Зейтун до поселка Зых были построены тысячи индивидуальных домов, сформировались новые кварталы. Местные жители считают, что территория оказалась чрезмерно перегружена, а интенсивные осадки ускорили процесс разрушения. Большинство домов, включая те, что стоят на коллекторе, не имеют соответствующих документов. Местные жители утверждают, что, покупая дом у маклеров или строя его самостоятельно, они не знали, что под участком проходит канализационный коллектор. В поселке Зых количество домов, внесенных в список под снос, превышает 50, причем измерительные работы продолжаются. Жильцы говорят, что во многих местах коллектор проходит через дворы или рядом с домами. Поскольку установлены нормативные расстояния между коллектором и жилыми строениями, вопрос о сносе таких домов также будет рассмотрен. Однако многие жильцы недовольны: по их словам, при измерении площади домов не учитываются дворы, хозяйственные постройки или подвалы. Местный житель по имени Илькин сообщил, что каменная беседка у него во дворе, примыкающая к кухне, не была включена в площадь дома. «Подвал дома и комнаты, которые мы используем как кладовые, тоже не учли — сказали, что высота потолка меньше двух метров. У соседей также не измерили постройки во дворах», — рассказал он.