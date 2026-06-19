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Так Айдын Сулейманлы обыграл самого Магнуса Карлсена

ВИДЕО, ФОТО
Отдел спорта
16:23 1135

В Гонконге на шахматном командном чемпионате мира по рапиду и блицу участник азербайджанской команды «Одлар Юрду» Айдын Сулейманлы в 10-м туре соревнований по быстрым шахматам сенсационно победил лучшего гроссмейстера мира Магнуса Карлсена, выступающего за команду WR Chess.

В том матче «Одлар Юрду» обыграл звездный коллектив WR Chess (помимо Карлсена, за команду играют такие шахматисты, как Уэсли Со, Фабиано Каруана, Александра Горячкина) со счетом 3,5:2,5.

После 11 туров «Одлар Юрду» с 15 очками занимает 8-е.

За азербайджанский клуб также выступают Рауф Мамедов, Ахмед Ахмедзаде, Хазар Бабазаде, Гюнай Мамедзаде, Вугар Манафов, Наталья Букса и Мурад Гашимов.

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