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Миноборонпром и Минэкономики наделены новыми полномочиями

Указ президента
16:34 689

Министерство оборонной промышленности и Министерство экономики Азербайджана наделены новыми полномочиями.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ от 30 августа 2000 года «О применении Налогового кодекса», а также в указ от 4 июля 2013 года о применении закона «О таможенном тарифе».

Согласно указу, определены уполномоченные органы, которые будут выдавать подтверждающие документы об освобождении импорта техники, технологического оборудования и устройств от налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин.

Так, полномочия в отношении проектов производства военной продукции предоставлены Министерству оборонной промышленности, а в отношении других проектов – Министерству экономики.

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