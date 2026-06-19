Миноборонпром и Минэкономики наделены новыми полномочиями

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ от 30 августа 2000 года «О применении Налогового кодекса», а также в указ от 4 июля 2013 года о применении закона «О таможенном тарифе».

Согласно указу, определены уполномоченные органы, которые будут выдавать подтверждающие документы об освобождении импорта техники, технологического оборудования и устройств от налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин.

Так, полномочия в отношении проектов производства военной продукции предоставлены Министерству оборонной промышленности, а в отношении других проектов – Министерству экономики.