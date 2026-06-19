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Главный козырь Украины против России

Politico
16:49 1102

Украина существенно активизировала кампанию ударов по территории России с помощью дальнобойных беспилотников. Если в начале 2024 года речь шла о нескольких десятках запусков в месяц, то сейчас Силы обороны запускают в среднем от 200 до 300 дронов каждую ночь, пишет Politico.

Журналисты получили доступ к одному из секретных объектов Главного управления разведки Министерства обороны Украины. На закрытой площадке украинские специалисты собирают и готовят к запуску дальнобойные ударные беспилотники «Лютый». По данным ГУР, они способны нести до 60 килограммов взрывчатки и преодолевать расстояние почти до 2000 километров.

«Они сейчас наш самый важный козырь в этой войне», — заявил командир подразделения с позывным «Вектор».

По его словам, основной целью ударов остаются военные объекты, нефтеперерабатывающие заводы и инфраструктура, обеспечивающая финансирование российской военной машины.

В ГУР убеждены, что кампания уже изменила восприятие войны внутри России.

«Сначала россияне считали, что проводят специальную военную операцию. Теперь они понимают, что это война», — сказал «Вектор».

Он также обратился к россиянам: «Эта война теперь дошла и до ваших домов. Мы надеемся, что это послание поможет России положить конец этой войне».

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