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Дроны в Азербайджане возьмут под контроль

16:59 654

В Азербайджане будет установлен контроль за гражданскими беспилотниками, будут проводиться проверки. Это нашло отражение в изменениях, предложенных в законопроекте, который обсуждался сегодня на заседании Милли Меджлиса.

Согласно изменениям, предусматривается усиление контроля за использованием гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В отношении таких аппаратов будут проводиться соответствующие проверки, а также приниматься меры по обеспечению соблюдения установленных требований безопасности и правил эксплуатации.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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