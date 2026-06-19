Дроны в Азербайджане возьмут под контроль

В Азербайджане будет установлен контроль за гражданскими беспилотниками, будут проводиться проверки. Это нашло отражение в изменениях, предложенных в законопроекте, который обсуждался сегодня на заседании Милли Меджлиса.

Согласно изменениям, предусматривается усиление контроля за использованием гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В отношении таких аппаратов будут проводиться соответствующие проверки, а также приниматься меры по обеспечению соблюдения установленных требований безопасности и правил эксплуатации.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.