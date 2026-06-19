Личное благосостояние или суверенитет государства: что выбирают украинцы?

Социологи разделили опрос на два отдельных вопроса. В первом они противопоставили благосостояние и территориальную целостность Украины, на что украинцы ответили следующим образом:

благосостояние ее граждан – 40%;

территориальная целостность – 48%;

трудно сказать – 13%.

В то время как во втором вопросе социологи попросили сравнить важность благосостояния и суверенитета и независимости государства, на что получили следующие результаты:

суверенитет и независимость – 59%;

благосостояние ее граждан – 29%;

трудно сказать – 12%.

Как изменились настроения за последние годы

Отмечается, что КМИС проводил опрос на эту тему уже дважды. Впервые - в 2020 году. Тогда 52% выбрали «государственный» вариант. В то время как 33% отдали свой голос за благосостояние населения.

Второй подобный опрос прошел уже после начала полномасштабного вторжения, в 2023 году. И тогда показатели также не особо отличались – 53% выбрали «независимость и целостность границ» и 34% выбрали «благосостояние населения».

«29%, которые считают благосостояние более важным, – это очень существенная доля граждан (и особенно беспокоит распространенность таких взглядов среди более молодых украинцев). И мы видим связь таких взглядов с завершением войны на любых условиях. Поэтому продвижение такого нарратива (о большей важности благосостояния и целесообразности уступок в вопросах суверенитета) сопряжено с серьезными рисками и угрозами для безопасности Украины», – заключают социологи.

Другие опросы украинцев

Ранее КМИС провел опрос среди украинцев относительно поддержки тех или иных сценариев завершения войны. В частности, 61% заявили, что готовы поддержать прекращение огня в войне с Россией. Но только в том случае, если вблизи линии фронта будут размещены войска европейских стран. В то же время 33% украинцев категорически отвергают этот вариант.

Также КМИС ранее проводил опрос об отношениях между США и Украиной. Большинство опрошенных, а именно 56%, считают, что Вашингтон оказывает давление на Украину, чтобы заставить ее пойти на уступки России. В то же время 30% считают, что США по-прежнему остаются союзником Украины.