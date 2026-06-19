Личное благосостояние или суверенитет государства: что выбирают украинцы?

Большинство украинцев считают сохранение суверенитета и независимости государства важнее личного благосостояния. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
Социологи разделили опрос на два отдельных вопроса. В первом они противопоставили благосостояние и территориальную целостность Украины, на что украинцы ответили следующим образом:
благосостояние ее граждан – 40%;
территориальная целостность – 48%;
трудно сказать – 13%.
В то время как во втором вопросе социологи попросили сравнить важность благосостояния и суверенитета и независимости государства, на что получили следующие результаты:
суверенитет и независимость – 59%;
благосостояние ее граждан – 29%;
трудно сказать – 12%.
Как изменились настроения за последние годы
Отмечается, что КМИС проводил опрос на эту тему уже дважды. Впервые - в 2020 году. Тогда 52% выбрали «государственный» вариант. В то время как 33% отдали свой голос за благосостояние населения.
Второй подобный опрос прошел уже после начала полномасштабного вторжения, в 2023 году. И тогда показатели также не особо отличались – 53% выбрали «независимость и целостность границ» и 34% выбрали «благосостояние населения».
«29%, которые считают благосостояние более важным, – это очень существенная доля граждан (и особенно беспокоит распространенность таких взглядов среди более молодых украинцев). И мы видим связь таких взглядов с завершением войны на любых условиях. Поэтому продвижение такого нарратива (о большей важности благосостояния и целесообразности уступок в вопросах суверенитета) сопряжено с серьезными рисками и угрозами для безопасности Украины», – заключают социологи.
Другие опросы украинцев
Ранее КМИС провел опрос среди украинцев относительно поддержки тех или иных сценариев завершения войны. В частности, 61% заявили, что готовы поддержать прекращение огня в войне с Россией. Но только в том случае, если вблизи линии фронта будут размещены войска европейских стран. В то же время 33% украинцев категорически отвергают этот вариант.
Также КМИС ранее проводил опрос об отношениях между США и Украиной. Большинство опрошенных, а именно 56%, считают, что Вашингтон оказывает давление на Украину, чтобы заставить ее пойти на уступки России. В то же время 30% считают, что США по-прежнему остаются союзником Украины.