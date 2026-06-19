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Вугар Ахмедов встретился с жителями Гаха и Загаталы

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17:33 145

В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева 19 июня председатель ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов принял граждан в Гахе. Во встрече, состоявшейся в административном здании Гахской электросети (ЭС), приняли участие жители Гахского и Загатальского районов. Прием был организован согласно графику приема граждан в городах и районах руководителями центральных органов исполнительной власти и других органов управления.

Перед мероприятием делегация посетила памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Гахе. К памятнику были возложены цветы, память общенационального лидера почтили с глубоким уважением.

В ходе приема даны ответы на соответствующие обращения, входящие в сферу деятельности ОАО «Азеришыг». Также приняты меры по решению некоторых поднятых вопросов прямо на месте. Письменные обращения по вопросам, требующим дополнительного расследования, были зарегистрированы и направлены на исполнение в профильные отделы. Присутствовавшие на встрече граждане выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву за работы по обновлению электросетей в регионах, а также за проявленные к ним внимание и заботу.

ОАО «Азеришыг» организует встречи с гражданами, а также с предпринимателями и фермерами во всех регионах страны, выслушивает их предложения и рекомендации. Целью проведения подобных мероприятий является обеспечение абонентов устойчивой и бесперебойной электроэнергией, а также сведение к минимуму потерь электроэнергии.

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