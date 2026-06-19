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В Баку вынесли приговор россиянам

17:37 367

В Баку завершилось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении группы граждан России — Сергея Софронова, Антона Драчева, Дмитрия Безуглого, Дмитрия Федорова, Бориса Тимошова, Валерия Дулова, Алексея Васильченко и Ильи Безуглого.

Процесс проходил в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Фирдовси Алиева.

По итогам рассмотрения дела суд назначил наказание в виде лишения свободы: Софронову, Драчеву, Безуглому и Дулову — по 4 года; Федорову, Тимошову, Васильченко и Безуглому — по 3 года лишения свободы.

Напомним, обвиняемым предъявлено обвинение по статьям 234.4.1 (незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) и 234.4.3 (те же деяния, совершенные в особо крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

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