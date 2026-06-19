Паллоне и Биллиракис вносят, а диктует… Ампарян. И снова против Баку

Проармянская «группа поддержки» в Палате представителей Конгресса США не оставляет попыток нанести удар по крепнущим отношениям администрации Трампа с Баку и по активным усилиям Вашингтона, направленным на продвижение мирного процесса между Азербайджаном и Арменией в регионе, включая проект TRIPP. Очередная попытка состоит из предложенных поправок в законопроекты о бюджетных ассигнованиях на национальную безопасность США на 2027 финансовый год. Поправки внесли сопредседатели армянской фракции в Конгрессе — Фрэнк Паллоне (демократ, Нью‑Джерси), Гас Биллиракис (республиканец, Флорида), а также конгрессмены Гейб Амо (демократ, Род‑Айленд) и Джим Коста (демократ, Калифорния).

Четыре поправки касаются Закона о разрешении расходов на национальную оборону на 2027 финансовый год (HR 8800); две — Закона о выделении средств на национальную безопасность, Госдепартамент и связанные программы на 2027 год (HR 8595). Поправки предусматривают ограничение военной помощи США Азербайджану, увеличение помощи Армении для укрепления ее национальной безопасности, а также введение санкций против Баку. Армянский национальный комитет Америки (ANCA) анонсировал, что в ближайшие дни армянская фракция может выдвинуть еще несколько антиазербайджанских поправок. Следует отметить, что глава ANCA Арам Ампарян является главным спонсором армянской фракции в Конгрессе и де-факто автором всех поправок, направленных против Азербайджана. Комитет по регламенту Палаты представителей начнет рассмотрение поправок в ближайшие недели. Согласно процедуре, Палата сможет голосовать по поправкам, которые будут одобрены комитетом, либо по отдельности, либо пакетами. Можно заранее предположить, что эти масштабные законодательные инициативы армянской фракции против Азербайджана окажутся безуспешными, поскольку большая часть членов Палаты республиканцы. И хотя среди них есть члены армянской фракции, подавляющее большинство одобряет внешнеполитический курс Трампа и, следовательно, не станет поддерживать инициативы, способные нанести ущерб отношениям между Вашингтоном и Баку.