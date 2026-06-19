Паллоне и Биллиракис вносят, а диктует… Ампарян. И снова против Баку

Проармянская «группа поддержки» в Палате представителей Конгресса США не оставляет попыток нанести удар по крепнущим отношениям администрации Трампа с Баку и по активным усилиям Вашингтона, направленным на продвижение мирного процесса между Азербайджаном и Арменией в регионе, включая проект TRIPP.
Очередная попытка состоит из предложенных поправок в законопроекты о бюджетных ассигнованиях на национальную безопасность США на 2027 финансовый год. Поправки внесли сопредседатели армянской фракции в Конгрессе — Фрэнк Паллоне (демократ, Нью‑Джерси), Гас Биллиракис (республиканец, Флорида), а также конгрессмены Гейб Амо (демократ, Род‑Айленд) и Джим Коста (демократ, Калифорния).
Четыре поправки касаются Закона о разрешении расходов на национальную оборону на 2027 финансовый год (HR 8800); две — Закона о выделении средств на национальную безопасность, Госдепартамент и связанные программы на 2027 год (HR 8595).
Поправки предусматривают ограничение военной помощи США Азербайджану, увеличение помощи Армении для укрепления ее национальной безопасности, а также введение санкций против Баку.
Армянский национальный комитет Америки (ANCA) анонсировал, что в ближайшие дни армянская фракция может выдвинуть еще несколько антиазербайджанских поправок. Следует отметить, что глава ANCA Арам Ампарян является главным спонсором армянской фракции в Конгрессе и де-факто автором всех поправок, направленных против Азербайджана.
Комитет по регламенту Палаты представителей начнет рассмотрение поправок в ближайшие недели. Согласно процедуре, Палата сможет голосовать по поправкам, которые будут одобрены комитетом, либо по отдельности, либо пакетами.
Можно заранее предположить, что эти масштабные законодательные инициативы армянской фракции против Азербайджана окажутся безуспешными, поскольку большая часть членов Палаты республиканцы. И хотя среди них есть члены армянской фракции, подавляющее большинство одобряет внешнеполитический курс Трампа и, следовательно, не станет поддерживать инициативы, способные нанести ущерб отношениям между Вашингтоном и Баку.
Напомним, на днях армянская фракция выступила еще с одной инициативой против Азербайджана. Законодательная поправка, представляющая осужденных в Баку бывших лидеров армянских сепаратистов как «военнопленных и политических заключенных» и призывающая к их освобождению, предложена в виде поправки к Закону США о дипломатической службе. Ее авторы — проармянский демократ Брэд Шерман и республиканец, председатель комитета по иностранным делам Брайан Маст, также известный своей проармянской позицией. Поправка будет вынесена на поименное голосование полного состава комитета по иностранным делам Палаты представителей, после чего, возможно, попадет на рассмотрение.
Известно, что армянская диаспора в США и армянская фракция в Конгрессе являются одной из главных сил, пытающихся сорвать мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. Их деятельность направлена на то, чтобы всеми возможными способами вновь актуализировать уже закрытую тему Карабаха и добиться санкционного давления на Азербайджан. Неслучайно деятельность армянского лобби в США вокруг выборов, прошедших в Армении 7 июня, была направлена на поддержку реваншистских пророссийских сил.
Баку в свою очередь использует собственные возможности против действий армянской фракции в Конгрессе США, направленных на подрыв мира в регионе и против развития стратегического партнерства между Вашингтоном и Баку. В частности, представители движения MAGA в Палате представителей добиваются отмены 907-й поправки и принятия законопроекта, направленного на укрепление партнерства США с Азербайджаном.