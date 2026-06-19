Джафаров получил срок за убийство 14-летней давности

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс над Гусейном Джафаровым по обвинению в убийстве человека, которого он пытался ограбить. Речь идет об убийстве, совершенном 12 лет назад.
Как сообщает haqqin.az, приговор был оглашен на заседании под председательством судьи Фирдовси Алиева. Согласно приговору, Гусейн Джафаров приговорен к 10 годам лишения свободы.
В результате следственных и оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сабунчинской районной прокуратуры и районного управления полиции, было установлено, что Намиг Наиб оглу Ханифа, 1977 года рождения, был умышленно убит 19 ноября 2014 года. Он стал жертвой Гусейна Джафарова, которого застал за ограблением квартиры в Сабунчинском районе.
Согласно совместному заявлению Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел, в результате принятых мер возникли обоснованные подозрения в том, что Гусейн Джафаров, 1990 года рождения, зарезал Намига Ханифу, который исполнял свой гражданский долг по предотвращению общественно опасного деяния. Гусейну Джафарову предъявлено обвинение по статье 126.3 Уголовного кодекса (умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего по неосторожности) Азербайджана.