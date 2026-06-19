Джафаров получил срок за убийство 14-летней давности

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс над Гусейном Джафаровым по обвинению в убийстве человека, которого он пытался ограбить. Речь идет об убийстве, совершенном 12 лет назад.

Как сообщает haqqin.az, приговор был оглашен на заседании под председательством судьи Фирдовси Алиева. Согласно приговору, Гусейн Джафаров приговорен к 10 годам лишения свободы.