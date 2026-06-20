Ультиматум Хегсета и атлантический развод. США сбрасывают нахлебников

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил в четверг на встрече министров обороны стран НАТО, что времена «нахлебничества» прошли, Европа должна сама заняться своей обороной, и США в ближайшие полгода проведут переоценку своего военного присутствия в Европе. Кроме того, Хегсет подтвердил, что США уже сейчас сократят свое участие в силах реагирования НАТО.

Как передают мировые агентства, Пит Хегсет не сказал прямо, что результатом этой переоценки будет сокращение общей численности американского контингента в Европе, тем более что Конгресс США в декабре прошлого года принял закон, по которому эта численность не должна падать ниже 76 тысяч, а это лишь на несколько тысяч меньше, чем сейчас. Хегсет подчеркнул, что процесс переоценки будет включать и консультации с Конгрессом.

В то же время министр обороны США еще раз заявил, что Вашингтон хочет заставить Европу больше вкладываться в собственную оборону и меньше полагаться на американцев.

«Не сомневайтесь, это будет реальная переоценка. Она будет проведена таким образом, чтобы обеспечить быстрое и необратимое движение к тому, чтобы Европа начала играть ведущую роль, взяла на себя основную ответственность за собственную оборону», — сказал Хегсет.

Он пообещал, что США будут откровенно говорить — и публично, и во время прямых контактов — о том, какие страны должны быстро нарастить расходы на оборону: «Я думаю, важно, чтобы друзья были честны с друзьями».

С этими тезисами и Пит Хегсет, и президент США Дональд Трамп выступали уже неоднократно, но в этот раз многим обозревателям показался примечательным жесткий тон главы Пентагона.

Каковы перспективы дальнейшего существования и развития Североатлантического альянса? Удастся ли европейским государствам достичь согласия по вопросу расширения полномочий НАТО в системе обеспечения безопасности Евросоюза? Станет ли организация более гибкой и способной на быстрые, решительные действия в ответ на возникающие вызовы? Или же надежды на глубокую трансформацию и повышение эффективности блока не имеют под собой реальных оснований?

Своими соображениями по этому поводу поделились с haqqin.az известные аналитики.

Эксперт по постсоветским странам, корреспондент отдела международной жизни на Чешском Радио (Прага) Ондра Соукуп отметил, что долгое время Соединенные Штаты обоснованно упрекали европейских союзников в недостаточном финансировании собственной безопасности.