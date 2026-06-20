Ультиматум Хегсета и атлантический развод. США сбрасывают нахлебников

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил в четверг на встрече министров обороны стран НАТО, что времена «нахлебничества» прошли, Европа должна сама заняться своей обороной, и США в ближайшие полгода проведут переоценку своего военного присутствия в Европе. Кроме того, Хегсет подтвердил, что США уже сейчас сократят свое участие в силах реагирования НАТО.
Как передают мировые агентства, Пит Хегсет не сказал прямо, что результатом этой переоценки будет сокращение общей численности американского контингента в Европе, тем более что Конгресс США в декабре прошлого года принял закон, по которому эта численность не должна падать ниже 76 тысяч, а это лишь на несколько тысяч меньше, чем сейчас. Хегсет подчеркнул, что процесс переоценки будет включать и консультации с Конгрессом.
В то же время министр обороны США еще раз заявил, что Вашингтон хочет заставить Европу больше вкладываться в собственную оборону и меньше полагаться на американцев.
«Не сомневайтесь, это будет реальная переоценка. Она будет проведена таким образом, чтобы обеспечить быстрое и необратимое движение к тому, чтобы Европа начала играть ведущую роль, взяла на себя основную ответственность за собственную оборону», — сказал Хегсет.
Он пообещал, что США будут откровенно говорить — и публично, и во время прямых контактов — о том, какие страны должны быстро нарастить расходы на оборону: «Я думаю, важно, чтобы друзья были честны с друзьями».
С этими тезисами и Пит Хегсет, и президент США Дональд Трамп выступали уже неоднократно, но в этот раз многим обозревателям показался примечательным жесткий тон главы Пентагона.
Каковы перспективы дальнейшего существования и развития Североатлантического альянса? Удастся ли европейским государствам достичь согласия по вопросу расширения полномочий НАТО в системе обеспечения безопасности Евросоюза? Станет ли организация более гибкой и способной на быстрые, решительные действия в ответ на возникающие вызовы? Или же надежды на глубокую трансформацию и повышение эффективности блока не имеют под собой реальных оснований?
Своими соображениями по этому поводу поделились с haqqin.az известные аналитики.
Эксперт по постсоветским странам, корреспондент отдела международной жизни на Чешском Радио (Прага) Ондра Соукуп отметил, что долгое время Соединенные Штаты обоснованно упрекали европейских союзников в недостаточном финансировании собственной безопасности.
«Однако события последних двух лет изменили восприятие ситуации в Европе: пришло осознание, что США начали руководствоваться исключительно собственными интересами, что может оставить европейские страны один на один с современными вызовами. Отдельным фактором риска стала зависимость от американских военных технологий, так как США в любой момент могут наложить вето на поставку или использование своего вооружения третьими странами», — заявил эксперт.
По его словам, в настоящее время происходит масштабный пересмотр задач Североатлантического альянса и ответственности его членов.
«На фоне этих процессов дискуссии о создании альтернативной, чисто «европейской организации безопасности» отошли на второй план. Государства признали, что в условиях текущих угроз целесообразнее развивать НАТО как уже существующую структуру с эффективно работающими механизмами, нежели тратить время на новые политические проекты.
НАТО вступает в период глубокой трансформации, ключевой особенностью которой станет заметное снижение доминирующей роли США. Хотя конкретные очертания обновленного альянса пока не определены, сам процесс преобразований уже запущен и неизбежно приведет к созданию новой архитектуры безопасности», — уверен Соукуп.
Американский аналитик профессор Григорий Иоффе полагает, что перспективы НАТО определяются сильным давлением на переформатирование альянса под лозунгом «NATO 3.0» и с акцентом на европейскую ответственность за собственную оборону.
«Организация сохранит существование как ключевая структура коллективной безопасности, но ее роль, баланс сил внутри и оперативная эффективность будут меняться под влиянием позиции администрации Трампа. Глубокая трансформация возможна, но, скорее, в направлении большей европейской автономии при сохранении американского «зонтика» на условиях Вашингтона, чем в радикальном повышении гибкости всего блока.
В самой Европе нет и не предвидится единогласия по переформатированию НАТО. Европейские страны разделены. Восточноевропейские государства (Польша, страны Балтии) традиционно ориентированы на НАТО в качестве главного гаранта и опасаются любой «европеизации», которая может ослабить американское присутствие. Западная Европа (Франция, Германия) продвигает идеи стратегической автономии ЕС, включая оборонные инициативы (PESCO, European Defense Fund), но многие из них отстают по расходам и зависят от США в ключевых возможностях (разведка, логистика, ядерный зонтик, тяжелая проекция силы). Общий прогресс в расходах на оборону есть (многие достигли 2%), но переход к 3,5–5% и быстрой милитаризации — болезненный и политически сложный процесс», — рассказал профессор.
НАТО и ЕС сохраняют комплементарные роли (НАТО — коллективная оборона, ЕС — кризис-менеджмент, промышленность), добавил он, но расширение полномочий НАТО в «европейской» системе безопасности сталкивается с институциональной ревностью и разными приоритетами.
«Европейцы обсуждают план Б на случай ослабления США, но реальной замены американским возможностям пока нет.
По части гибкости, скорости и решительности действий шансы на радикальное улучшение умеренные. НАТО исторически страдает от консенсусного принятия решений (28+ стран), бюрократии и различий в восприятии угроз.
Под давлением США возможны: передача некоторых командных структур европейцам; фокус на «жесткой» обороне против гибридных угроз; лучшая координация с ЕС (но не слияние). Однако глубокая трансформация в «быстрый и решительный» инструмент маловероятна без отказа от полного консенсуса в оперативных вопросах, а на это европейцы не готовы. Альянс остается сильным в плане сплоченности по России, но уязвим к трансатлантическим разногласиям по Китаю, Ближнему Востоку и глобальным приоритетам США.
Наиболее вероятный сценарий: постепенная «европеизация» НАТО при сохранении американского лидерства/гарантий на условиях burden-sharing (разделения бремени). Европа наращивает возможности, США сохраняют присутствие, но меньшее и более conditional, то есть обусловленное природой конкретного вызова. Альянс выживает, но становится менее комфортным для всех.
Надежды на глубокую трансформацию имеют основания, но они условны. Давление Трампа/Хегсета действует как катализатор: Европа вынуждена тратить больше и брать ответственность. Однако историческая инерция, политические разногласия и технологическая/промышленная отсталость в ключевых областях делают быстрый прорыв в эффективности маловероятным. НАТО продолжит эволюционировать как адаптивный, но не идеальный инструмент — скорее, «NATO 3.0» с большим европейским весом, чем революционно гибкий альянс.
Ситуация динамичная и будет зависеть от июльского саммита в Анкаре, результатов американской переоценки и реакции Европы на американские условия», — считает Иоффе.