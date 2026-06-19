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Дело о шпионаже во Франции: задержан уроженец Беларуси

18:08 432

Французские власти задержали уроженца Беларуси и предъявили ему обвинения по делу о шпионаже в пользу России: мужчина, предположительно, собирал сведения о французском производителе дронов, сообщила парижская прокуратура. Об этом пишет Deutshe Welle.

Согласно информации, 48-летний мужчина был задержан 3 июня «во время съемки прототипа дрона, принадлежащего компании, поставляющей беспилотники вооруженным силам Франции и Украины».

По данным прокуратуры, расследование, проведенное французской контрразведкой (Direction générale de la sécurité intérieure, DGSI), установило, что подозреваемый, «предположительно, отправил видео своему контакту в России». Прокуратура сообщила, что мужчине предъявлены обвинения в передаче информации иностранной державе (это преступление карается лишением свободы сроком до 15 лет), а также в создании преступного сообщества.

Согласно данным информированного источника, мужчина, проживающий в Испании, следил за заводом Delair близ города Тулуза на юго-западе Франции. За день до задержания подозреваемого тот же завод был атакован коктейлями Молотова, но устройства не сработали. Связаны ли между собой эти два инцидента, пока не установлено.

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