Миллионы евро для Армении

«Европейская комиссия выделила Армении 34 млн евро для смягчения последствий торговых ограничений со стороны России для частного сектора. Всего через две недели после телефонного разговора председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ЕС уже выполняет свои обязательства по поддержке Армении и ее народа», — цитирует «Интерфакс» заявление пресс-службы представительства ЕС в Армении.

Европейская комиссия выделила Армении 34 млн евро для поддержки частного сектора, пострадавшего в результате ограничений со стороны России на ввоз некоторых видов армянской продукции.

Данная финансовая помощь является первым траншем комплексного пакета поддержки, включающего упрощение торговых процедур и меры по укреплению экономической устойчивости Армении.

«…Секторы, пострадавшие от торговых ограничений, включая сельское хозяйство, рыбоводство, цветоводство и другие экспортно-ориентированные отрасли, получат дополнительную поддержку посредством инициатив по содействию торговле, мероприятий по развитию бизнеса и целевых программ по расширению доступа на рынок», — заявили в представительстве ЕС.

Ранее премьер-министр Армении Пашинян заявил, что с Евросоюзом существует договоренность об экстренном содействии в размере 50 млн евро, «которые используем в тех случаях, когда увидим, что создаются необоснованные препятствия для нашего экспорта».

Россельхознадзор с 22 мая ввел запрет на поставки из Армении цветов; с 30 мая — временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из республики; со 2 июня — на ввоз плодов косточковых культур (вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов) и свежего винограда; с 3 июня — на ввоз из Армении плодов семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов. Также Армении со 2 июня необходимо приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в РФ.

В то же время Европейский совет в заключениях саммита Евросоюза, проходившего 18-19 июня в Брюсселе, подтвердил приверженность Евросоюза укреплению партнерства с Арменией.

Лидеры стран ЕС приветствовали подписание соглашения о партнерстве в области транспортной инфраструктуры между ЕС и Арменией: «Углубление двусторонних отношений между ЕС и Арменией является инвестицией в мир, стабильность и процветание на Южном Кавказе и за его пределами».