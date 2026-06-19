Оружие для Украины на российские деньги

Сенаторы США внесли в Конгресс законопроект, предусматривающий возможность использования конфискованных российских активов для укрепления обороноспособности Украины. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте офиса сенатора Тима Кейна, передают украинские СМИ.

Законопроект Seized Assets for Battlefield Equipment and Readiness Act (SABER Act) внесли сенаторы Тим Кейн, Джон Корнин, Крис Кунс, Роджер Викер, Чак Грассли и Шелдон Уайтхаус.

Эта инициатива предусматривает внесение изменений в действующий американский закон REPO Act, который уже позволяет конфисковывать замороженные российские суверенные активы, находящиеся под юрисдикцией США, и передавать их Украине.

По словам республиканца Джона Корнина, новый законопроект расширяет возможности использования этих средств. В частности, речь идет о возможности закупки военной техники и оборудования для Сил обороны Украины: «Это законодательство станет еще одним шагом в помощи нашему союзнику защититься от российской агрессии и заставит Путина оплатить счета за вооружение Украины».

Инициативу также прокомментировал сенатор Чак Грассли. По его словам, «неспровоцированное вторжение» России в Украину привело к крупнейшей войне в Европе со времен Второй мировой войны». Грасси подчеркнул, что Соединенные Штаты должны выполнить свою долю обязательств и поддержать украинских союзников в этой борьбе.

Напомним, 12 июня стало известно, что комитет Сената США по вооруженным силам проголосовал за продление помощи Украине в сфере безопасности. Закон также обязывает Министерство обороны США предоставлять Киеву разведданные для проведения военных операций по защите или возвращению украинских территорий.