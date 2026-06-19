Трампу нелегко с Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него хорошие отношения с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, но иногда ему приходится принимать меры, чтобы тот «оставался в здравом уме».

В интервью порталу Axios Трампа попросили описать отношения с израильским лидером. На что глава Белого дома ответил: «Они хорошие, но нам нужно держать его немного в здравом уме».

Ранее Трамп не раз допускал грубые слова в адрес Нетаньяху как в личных разговорах с ним, так и в своих интервью. Президент США объяснял это недовольством тем, что обострение боевых действий Израиля против «Хезболлы» в Ливане может сорвать сделку между США и Ираном.