USD 1.7000
EUR 1.9428
RUB 2.3188
Подписаться на уведомления
Новое заявление Трампа об Иране: 60 дней и ни цента
Новость дня
Новое заявление Трампа об Иране: 60 дней и ни цента

Трампу нелегко с Нетаньяху

18:41 331

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него хорошие отношения с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, но иногда ему приходится принимать меры, чтобы тот «оставался в здравом уме».

В интервью порталу Axios Трампа попросили описать отношения с израильским лидером. На что глава Белого дома ответил: «Они хорошие, но нам нужно держать его немного в здравом уме».

Ранее Трамп не раз допускал грубые слова в адрес Нетаньяху как в личных разговорах с ним, так и в своих интервью. Президент США объяснял это недовольством тем, что обострение боевых действий Израиля против «Хезболлы» в Ливане может сорвать сделку между США и Ираном. 

Новое заявление Трампа об Иране: 60 дней и ни цента
Новое заявление Трампа об Иране: 60 дней и ни цента обновлено 19:09
19:09 5200
В Иране заявили: Ормуз открыт
В Иране заявили: Ормуз открыт обновлено 18:45
18:45 3401
Миллионы евро для Армении
Миллионы евро для Армении
18:18 1029
В Баку вынесли приговор россиянам
В Баку вынесли приговор россиянам
17:37 2057
Израиль и «Хезболла»: перемирие
Израиль и «Хезболла»: перемирие фото; видео; обновлено 17:15
17:15 3088
100 манатов за диагноз: в Баку у матери особенного ребенка потребовали взятку
100 манатов за диагноз: в Баку у матери особенного ребенка потребовали взятку Наши проблемы
15:07 3393
Главный козырь Украины против России
Главный козырь Украины против России Politico
16:49 2259
Председатель правления ТуранБанк выступил на Ежегодных заседаниях Группы Исламского банка развития
Председатель правления ТуранБанк выступил на Ежегодных заседаниях Группы Исламского банка развития ФОТО
16:41 577
Миноборонпром и Минэкономики наделены новыми полномочиями
Миноборонпром и Минэкономики наделены новыми полномочиями Указ президента
16:34 1054
Так Айдын Сулейманлы обыграл самого Магнуса Карлсена
Так Айдын Сулейманлы обыграл самого Магнуса Карлсена ВИДЕО, ФОТО
16:23 1872
Трамп оскорбил Мелони: «Умоляла меня». В Италии отреагировали
Трамп оскорбил Мелони: «Умоляла меня». В Италии отреагировали ФОТО
16:17 2863

ЭТО ВАЖНО

Новое заявление Трампа об Иране: 60 дней и ни цента
Новое заявление Трампа об Иране: 60 дней и ни цента обновлено 19:09
19:09 5200
В Иране заявили: Ормуз открыт
В Иране заявили: Ормуз открыт обновлено 18:45
18:45 3401
Миллионы евро для Армении
Миллионы евро для Армении
18:18 1029
В Баку вынесли приговор россиянам
В Баку вынесли приговор россиянам
17:37 2057
Израиль и «Хезболла»: перемирие
Израиль и «Хезболла»: перемирие фото; видео; обновлено 17:15
17:15 3088
100 манатов за диагноз: в Баку у матери особенного ребенка потребовали взятку
100 манатов за диагноз: в Баку у матери особенного ребенка потребовали взятку Наши проблемы
15:07 3393
Главный козырь Украины против России
Главный козырь Украины против России Politico
16:49 2259
Председатель правления ТуранБанк выступил на Ежегодных заседаниях Группы Исламского банка развития
Председатель правления ТуранБанк выступил на Ежегодных заседаниях Группы Исламского банка развития ФОТО
16:41 577
Миноборонпром и Минэкономики наделены новыми полномочиями
Миноборонпром и Минэкономики наделены новыми полномочиями Указ президента
16:34 1054
Так Айдын Сулейманлы обыграл самого Магнуса Карлсена
Так Айдын Сулейманлы обыграл самого Магнуса Карлсена ВИДЕО, ФОТО
16:23 1872
Трамп оскорбил Мелони: «Умоляла меня». В Италии отреагировали
Трамп оскорбил Мелони: «Умоляла меня». В Италии отреагировали ФОТО
16:17 2863
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться