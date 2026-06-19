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И азербайджанский Танк будет драться на турнире UFC в Баку

Отдел спорта
18:54 299

Азербайджанский боец Тахир Абдуллаев по прозвищу Танк подписал контракт с UFC и станет частью турнира UFC Fight Night, который состоится в Баку 27 июня. Его соперником в полусреднем весе будет боец из Бразилии Джефферсон Насименту.

Тахир Абдуллаев стал пятым бойцом из Азербайджана, который подписал контракт с UFC. Его показатели в смешанных боях — 19 побед и 3 поражения.

Напомним, 27 июня в Национальной гимнастической арене главным боем вечера станет поединок в легком весе между Рафаэлем Физиевым и мексиканцем Мануэлем Торресом.

В соглавном событии турнира в среднем весе россиянин Шарабутдин Shara Bullet Магомедов сразится с бразильцем Мичелом Перейрой. В рамках турнира в октагон также выйдут еще два азербайджанских бойца — Назим Садыхов и Фарман Гасанов. Их соперниками станут соответственно бразилец Матеуш Камило и представитель США Эрик Нолан.

 

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