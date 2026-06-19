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Не будет работать и «Садовод»

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В Москве торговый комплекс «Садовод» не будет работать в выходные, поэтому не будут работать маршруты городского транспорта до него 20 и 21 июня, сообщил московский Дептранс.

Издание MSK1.ru пообщалось с владельцами торговых точек в «Садоводе». По их словам, в центре есть сгоревшие павильоны и товары. Выдадут ли продавцам компенсацию, они пока не знают. «…Почти 500 павильонов, вообще товара не осталось. Все сгорели… Компенсации ждем, пока не сказали. Может, деньги на аренду дадут, может, бесплатно будет аренда 5 или 6 месяцев. Ждем», — сказал один из продавцов.

Утром 18 июня из-за атак беспилотников на Москву было повреждено здание на территории «Садовода». Прямой проезд к торговому комплексу затем частично закрыли, сообщали российские СМИ.

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