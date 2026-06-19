Гюнай Джалилова избрана членом правления AmCham Azerbaijan

На ежегодном общем собрании Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham Azerbaijan) 17 июня был избран новый состав правления организации. По итогам голосования заместитель председателя правления Yelo Bank Гюнай Джалилова вошла в состав нового правления AmCham Azerbaijan.

Гюнай Джалилова обладает более чем 20-летним опытом работы в банковском и финансовом секторах. В настоящее время она курирует в Yelo Bank направления розничного банкинга, управления брендом и клиентским опытом, а также управления данными и автоматизации. Гюнай Джалилова является выпускницей Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC), где получила степень магистра по специальности «Финансы и кредит», а также обладателем степени Executive MBA Бизнес-школы Уорик (Warwick Business School, Великобритания).

С 2022 года Гюнай Джалилова занимала должность заместителя председателя Комитета по банковскому делу, финансам и страхованию AmCham Azerbaijan, а с 2024 года возглавляла комитет. Под ее руководством были реализованы инициативы, направленные на развитие финансового сектора страны, совершенствование отраслевого диалога и защиту интересов участников рынка.

Основанная в 1996 году AmCham Azerbaijan является ведущей бизнес-ассоциацией страны, объединяющей более 280 компаний. Организация активно способствует развитию предпринимательской среды и укреплению сотрудничества между бизнес-сообществом и государственным сектором.