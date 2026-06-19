В Армении требуют отмены результатов выборов

Несколько политических сил Армении подали в Конституционный суд заявления с требованием аннулировать результаты прошедших в стране 7 июня парламентских выборов. Об этом сообщили армянские СМИ.

«…Просим Конституционный суд признать недействительными результаты выборов, поскольку у нас есть глубокие обеспокоенности и сомнения по части легитимности властей, сформированных по итогам этих выборов», — заявил представитель партии «Новая сила» Акоп Карапетян журналистам.

Подобные заявления подали пять политических сил Армении. Помимо «Новой силы» бывшего мэра Еревана Айка Марутяна, это сделали «Сильная Армения» миллиардера Самвела Карапетяна и «Армения» экс-президента страны Роберта Кочаряна, а также партии «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна и «Крылья единства» экс-омбудсмена Армана Татояна. Всего в выборах 7 июня в Армении приняли участие 18 политических сил.