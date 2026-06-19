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Зеленский обратился к Лукашенко

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на территории Беларуси «стоят ретрансляторы», которые «корректируют» российские атаки дронов по украинской территории, и призвал белорусские власти демонтировать их. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Гондураса Насри Асфурой в пятницу в Киеве сказал, что «вдоль двух областей (Беларуси), граничащих с Украиной, находится техника, которая корректирует огонь по украинскому населению, именно по населению… Там ретрансляторы на соответствующих вышках. Он (президент Беларуси Александр Лукашенко) может это убрать? Зачем слова о том, что он не хочет участвовать в войне? Пусть уберет эту технику, пусть отключит эту технику».

Зеленский считает, что властям Беларуси хватит недели, чтобы это сделать. «Если он (Александр Лукашенко) этого не сделает, сделаем мы», — сказал президент Украины.

Ранее президент Беларуси заявлял, что его страна не намерена осуществлять военные действия против Украины: «Мы много раз говорили, что абсолютно неприемлемо, чтобы война между Украиной и Россией перекинулась на территорию Беларуси».

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