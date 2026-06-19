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Италия не будет покупать американское оружие для Украины

20:32 282

Италия официально заявила об отказе финансировать специальную программу НАТО PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), предусматривающую закупку американского оружия для передачи Украине. Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, выступая в парламенте, сообщает RMF24/PAP.

В ходе выступления в Палате депутатов Крозетто заявил, что позиция Рима по этому вопросу была четкой с самого начала: «Я не брал на себя никаких обязательств в Вашингтоне. Министр обороны не берет на себя никаких обязательств; это делают правительства, а в некоторых случаях — парламенты. Относительно PURL мы с самого начала говорили «нет». Наш ответ остается таким же — «нет», — подчеркнул он.

В рамках программы НАТО PURL партнеры аккумулировали около $6 млрд на укрепление украинской противовоздушной обороны. Эти средства направляются на закупку средств ПВО, в частности ракет для комплексов Patriot.

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