Баку отверг решение ЕСПЧ

В документе, текст которого приводит агентство «Репорт», отмечается, что решение ЕСПЧ от 18 июня 2026 года принято без всестороннего изучения всех обстоятельств дела, без опоры на достаточные и достоверные доказательства.

Азербайджан считает необоснованным и предвзятым решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «В.Т. и другие против Азербайджана». Соответствующее заявление распространил уполномоченный представитель Азербайджанской Республики при ЕСПЧ Чингиз Аскеров.

Особую критику азербайджанской стороны вызвало использование в тексте решения терминологии, противоречащей суверенитету и территориальной целостности Азербайджана. В заявлении Аскерова отмечается, что упоминания так называемой «НКР» и различных ее структур создают видимость легитимности непризнанного сепаратистского образования.

Аскеров также указал на противоречие между новым решением и ранее вынесенным вердиктом ЕСПЧ по делу «Чирагов и другие против Армении», где суд отметил наличие фактического контроля Армении над оккупированными территориями Азербайджана. Несмотря на это, в последнем решении эти территории представлены как «НКР», что с правовой точки зрения выглядит противоречиво.

Азербайджанская сторона также обратила внимание, что при рассмотрении дела не были исследованы причины прохождения военной службы на территории Азербайджана военнослужащим, гражданином Армении, а также не был должным образом учтен тот факт, что материалы по делу были представлены армянской стороной. В заявлении Аскерова отмечается, что решение суда основано на односторонней оценке фактов, при которой предпочтение было отдано материалам, представленным Арменией, тогда как позиция Азербайджана не получила надлежащего отражения.

Что касается компенсации, то, по мнению азербайджанской стороны, суд отошел от собственной сложившейся практики и ранее сформированных прецедентов, что вызывает вопросы относительно объективности принятого решения.

Чингиз Аскеров заявил, что Азербайджан категорически отвергает выводы, содержащиеся в постановлении ЕСПЧ, и намерен рассмотреть все возможные правовые и процессуальные механизмы реагирования на данное решение.