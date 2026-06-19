Украина показала новый дрон с дальностью до 2700 км

Наибольшее внимание посетителей привлекла модернизированная версия беспилотника FP-1: по данным разработчика, благодаря новому крылу с дополнительным топливным баком его дальность увеличена с 1650 до 2700 км, теперь беспилотник способен достигать регионов Западной Сибири в РФ.

На выставке был представлен модернизированный ударный беспилотник FP-2, который после доработки способен доставлять боевую часть с массой до 200 кг на расстояние до 370 км, отмечает Rzeczpospolita, уточняя, что при использовании стандартной боевой части весом 105 кг дальность полета FP-2 увеличивается до 700 км. Этот БПЛА может нести до восьми неуправляемых авиационных ракет С-5 для поражения незащищенных целей на маршруте к основной.

В сегменте тяжелого вооружения на Eurosatory-2026 Украина представила крылатую ракету FP-5 Flamingo, разработанную компанией Milanion Group, но производимую компанией Fire Point. Этими ракетами в ночь на 10 июня был поражен военный завод в Чебоксарах в Чувашии. Ракета с дальностью 3000 км имеет длину около 13 м, размах крыльев 7 м, весит порядка 6 тонн, пятая часть из которых приходится на боевую часть. Как сообщается, FP-5 Flamingo предназначена для серийного производства.

«На выставке были показаны макеты двух баллистических ракет. Ракета FP-7, созданная на базе зенитной системы, способна доставлять боевую часть массой 150 кг на расстояние до 200 км. Более тяжелая FP-9 имеет дальность до 855 км и может нести боевую часть массой до 800 кг. Заявленная точность составляет около 20 метров», - пишет Rzeczpospolita.