Уйти или остаться?

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассматривает свою отставку на фоне растущего давления в Лейбористской партии, сообщает The Times.
По данным издания, поводом стала победа политического соперника Стармера, мэра Большого Манчестера Эндрю Бернэма на промежуточных выборах, что открывает ему путь к борьбе за лидерство в партии и позволяет бросить вызов премьер-министру Соединенного Королевства.
«Стармер обдумает свое будущее в выходные на фоне растущего давления со стороны кабинета министров в связи с победой Эндрю Бернэма на дополнительных выборах», — пишет газета.
Как отмечает издание, Стармер осознает нарастающее давление и, как ожидается, проведет выходные, обсуждая свои дальнейшие шаги с женой и семьей, после чего примет решение, остаться у власти или уйти в отставку.
В то же время The Times пишет, что в ближайшее время у премьера вряд ли ожидается множество публичных выступлений, а его советники по связям с общественностью готовят «план сдерживания ущерба», чтобы минимизировать негативные последствия для его репутации.