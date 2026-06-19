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Уйти или остаться?

Стармер перед дилеммой
21:39 403

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассматривает свою отставку на фоне растущего давления в Лейбористской партии, сообщает The Times.

По данным издания, поводом стала победа политического соперника Стармера, мэра Большого Манчестера Эндрю Бернэма на промежуточных выборах, что открывает ему путь к борьбе за лидерство в партии и позволяет бросить вызов премьер-министру Соединенного Королевства.

«Стармер обдумает свое будущее в выходные на фоне растущего давления со стороны кабинета министров в связи с победой Эндрю Бернэма на дополнительных выборах», — пишет газета.

Эндрю Бернэм

Как отмечает издание, Стармер осознает нарастающее давление и, как ожидается, проведет выходные, обсуждая свои дальнейшие шаги с женой и семьей, после чего примет решение, остаться у власти или уйти в отставку.

В то же время The Times пишет, что в ближайшее время у премьера вряд ли ожидается множество публичных выступлений, а его советники по связям с общественностью готовят «план сдерживания ущерба», чтобы минимизировать негативные последствия для его репутации.

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