Уйти или остаться?

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассматривает свою отставку на фоне растущего давления в Лейбористской партии, сообщает The Times.

По данным издания, поводом стала победа политического соперника Стармера, мэра Большого Манчестера Эндрю Бернэма на промежуточных выборах, что открывает ему путь к борьбе за лидерство в партии и позволяет бросить вызов премьер-министру Соединенного Королевства.

«Стармер обдумает свое будущее в выходные на фоне растущего давления со стороны кабинета министров в связи с победой Эндрю Бернэма на дополнительных выборах», — пишет газета.