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Мерц считает: пока война, Украину не возьмут в Евросоюз

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Украина не может стать членом Европейского союза, пока находится в состоянии войны, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе.

Мерц считает, что в перспективе Украина может стать ассоциированным членом ЕС, а впоследствии — и полноправным членом Евросоюза: «Такая страна, как Украина, которая находится в состоянии конфликта, не может стать членом ЕС. При этом она может сначала получить статус ассоциированного члена Евросоюза, а затем стать полноправным членом».

Канцлер Германии подчеркнул, что такой поэтапный подход не потребует изменения действующих европейских договоров, добавив, что обещание членства Украины в ЕС имеет силу, как и перспектива вступления в НАТО.

Ранее Европейский союз исключил из итогового заявления двухдневного саммита, который прошел в Брюсселе, положение об ускорении вступления Украины в сообщество.

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