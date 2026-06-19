Мерц считает: пока война, Украину не возьмут в Евросоюз

Украина не может стать членом Европейского союза, пока находится в состоянии войны, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе.

Мерц считает, что в перспективе Украина может стать ассоциированным членом ЕС, а впоследствии — и полноправным членом Евросоюза: «Такая страна, как Украина, которая находится в состоянии конфликта, не может стать членом ЕС. При этом она может сначала получить статус ассоциированного члена Евросоюза, а затем стать полноправным членом».

Канцлер Германии подчеркнул, что такой поэтапный подход не потребует изменения действующих европейских договоров, добавив, что обещание членства Украины в ЕС имеет силу, как и перспектива вступления в НАТО.

Ранее Европейский союз исключил из итогового заявления двухдневного саммита, который прошел в Брюсселе, положение об ускорении вступления Украины в сообщество.