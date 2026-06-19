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Хотел жить в Европе, но оказался в азербайджанской тюрьме

Инара Рафикгызы
22:19 239

На днях завершился судебный процесс по уголовному делу 25‑летнего гражданина Бангладеш Рабсина Фатха Хо Ала, обвиняемого в попытке незаконного пересечения азербайджанской границы с целью выезда в одну из стран Европы и в использовании поддельных документов.

Фальшивый паспорт гражданин Бангладеш получил от некоего Арифа, с которым познакомился на Шри-Ланке. С этим паспортом молодой бангладешец прилетел в Азербайджан рейсом Дубай – Баку и был задержан пограничниками в аэропорту. Обвиняемый признал свою вину, сообщив, что за злополучный паспорт его семья заплатила 5 тысяч долларов. По его словам, Ариф уверял его, что с этими документами он без проблем сможет попасть в Европу: «Ариф купил на мое имя авиабилеты по маршруту Коломбо – Дубай – Баку. Я прилетел в Баку и планировал использовать Азербайджан как транзитную страну, чтобы затем отправиться во Францию».

В последнем слове обвиняемый заявил, что раскаивается, попросил суд назначить справедливое наказание и содействовать его экстрадиции на родину.

Решением Хазарского районного суда Рабсин Фатха Хо Ал приговорен к 7 месяцам лишения свободы. После отбытия наказания он будет депортирован из Азербайджана.

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