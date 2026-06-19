Зеленского лишили высшей награды Польши. Глава МИД Украины отреагировал

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что вернет Польше высокую государственную награду после того, как польский президент Кароль Навроцкий решил лишить президента Украины ордена Белого Орла. Об этом информирует «Европейская правда» со ссылкой на пост Сибиги в соцсетях.
Министр назвал шаг Навроцкого «стратегической ошибкой», от которой «выиграет» Москва.
«Нам жаль, что эмоции взяли верх в Варшаве и заставили польских политиков пойти на неоправданные, импульсивные и пренебрежительные шаги в адрес даже не президента Зеленского, а прежде всего украинского государства. На фоне таких безрассудных действий я не вижу возможности сохранить присвоенную мне в октябре 2022 года высокую государственную награду Республики Польша — Командорский крест со звездой Ордена «За заслуги перед Польшей». Вскоре я верну его Польше», — написал Сибига.
По его словам, дело не в орденах, а в отношении. «Нам жаль, что вместо поиска решений польская сторона решила довести эту напряженность до недопустимого и неадекватного уровня. Ни один президент другой страны не будет диктовать нам нашу историю», — заявил Сибига.
* * * 22:31
Президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла – высшей награды страны. Об этом Навроцкий объявил в соцсети X, сообщает «Европейская правда».
В своей речи Навроцкий сказал, что орден Белого Орла – это не обычная награда, а символ высочайшего доверия Польши, означающий особую связь с польским государством и особую благодарность народа: «Такой символ требует не только заслуг, но и уважения к ценностям, составляющим фундамент нашего сообщества... Поэтому, учитывая согласие президента Владимира Зеленского на присвоение одной из частей Вооруженных сил Украины названия «Героев Украинской повстанческой армии (УПА)», после консультаций с капитулой я принял решение о лишении президента Украины ордена Белого Орла».
Польские СМИ отмечают, что для вступления этого решения в силу требуется одобрение премьер-министра Дональда Туска.
По утверждению Навроцкого, это решение не направлено против украинского народа и не означает изменения стратегического курса польской политики безопасности: «Мы поддерживали и поддерживаем Украину, поскольку знаем, что российская агрессия представляет угрозу для безопасности Польши и всей Европы. В этой оценке ничего не изменилось…» По словам Навроцкого, Украина имеет право защищать свою независимость, а Польша остается защитником ее суверенитета и территориальной целостности. Но, по его словам, Польша будет защищать память своих граждан и достоинство собственных государственных символов и «не согласится на героизацию тех, кто убивал беззащитных польских гражданских лиц».
«Путь Украины к европейским структурам также требует готовности честно столкнуться со сложными страницами собственной истории. Объединенная Европа была построена на отказе от тоталитаризма и культа насилия. Эти принципы должны быть обязательными для всех. Для тех, кто этого не понимает, места в Европейском союзе быть не может, и Польша, несомненно, этого не допустит», – считает польский президент.