Зеленского лишили высшей награды Польши. Глава МИД Украины отреагировал

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что вернет Польше высокую государственную награду после того, как польский президент Кароль Навроцкий решил лишить президента Украины ордена Белого Орла. Об этом информирует «Европейская правда» со ссылкой на пост Сибиги в соцсетях.

Министр назвал шаг Навроцкого «стратегической ошибкой», от которой «выиграет» Москва.

«Нам жаль, что эмоции взяли верх в Варшаве и заставили польских политиков пойти на неоправданные, импульсивные и пренебрежительные шаги в адрес даже не президента Зеленского, а прежде всего украинского государства. На фоне таких безрассудных действий я не вижу возможности сохранить присвоенную мне в октябре 2022 года высокую государственную награду Республики Польша — Командорский крест со звездой Ордена «За заслуги перед Польшей». Вскоре я верну его Польше», — написал Сибига.

По его словам, дело не в орденах, а в отношении. «Нам жаль, что вместо поиска решений польская сторона решила довести эту напряженность до недопустимого и неадекватного уровня. Ни один президент другой страны не будет диктовать нам нашу историю», — заявил Сибига.