Обвалились акции «Газпрома»

Акции российского «Газпрома» на Московской бирже в пятницу упали до самого низкого с декабря 2009 года уровня — 105 рублей за штуку, пишет The Moscow Times со ссылкой на биржевые данные.

За день крупнейший газовый холдинг России подешевел на 1,43%, с начала месяца — на 9%, с начала года — на 16%. Сейчас, по данным Мосбиржи, «Газпром» стоит 2,5 трлн рублей, или $34 млрд.

Резкий обвал котировок «Газпрома» произошел вслед за решением Банка России понизить ключевую ставку всего на 25 б. п. — до 14,25%. Большинство экспертов — 22 из 30 аналитиков, опрошенных РБК, прогнозировали снижение ставки на 50 б. п., до 14%.

До решения ЦБ России акции «Газпрома» снижались три сессии подряд. По словам аналитика ИК «Велес Капитал» Елены Кожуховой, бумаги нефтяных компаний оставались под давлением более низких цен на нефть в связи с деэскалацией конфликта на Ближнем Востоке, а также усилением санкционного давления на энергетическую отрасль РФ.