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Украинцы повредили газохранилище в Крыму

19 июня 2026, 22:50 760

Силы беспилотных систем Украины нанесли удар по объектам подземного газохранилища вблизи села Дозорное на Тарханкутском полуострове в аннексированном Крыму, передают украинские СМИ.

Отмечается, что атака произошла в ночь на 19 июня, объект был поражен дронами класса middle strike компании Fire Point. Утверждается, что наземные сооружения газохранилища получили критические повреждения, возник пожар.

В сообщении украинских военных подчеркивается, что Глебовское ПХГ – единственное газохранилище в Крыму.

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