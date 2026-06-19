Украинцы повредили газохранилище в Крыму

Силы беспилотных систем Украины нанесли удар по объектам подземного газохранилища вблизи села Дозорное на Тарханкутском полуострове в аннексированном Крыму, передают украинские СМИ.
Отмечается, что атака произошла в ночь на 19 июня, объект был поражен дронами класса middle strike компании Fire Point. Утверждается, что наземные сооружения газохранилища получили критические повреждения, возник пожар.
В сообщении украинских военных подчеркивается, что Глебовское ПХГ – единственное газохранилище в Крыму.