В Британии столкнулись пассажирские поезда: есть тяжелораненые

В Великобритании, в районе Бедфорда, столкнулись два пассажирских поезда компании East Midlands Railways, часть пассажиров получили серьезные травмы, сообщает The Telegraph.

По предварительным данным, первый поезд вынужденно остановился из-за сбоя в системе безопасности, после чего в него врезался следовавший за ним состав. От удара один из вагонов сошел с рельсов.

По информации газеты, среди пассажиров есть раненые, их состояние оценивается как тяжелое. Точное число пострадавших не уточняется. На месте работают пять санитарных вертолетов, более 30 машин экстренных служб и полицейский вертолет. Движение на участке, где произошла авария, перекрыли до конца дня.