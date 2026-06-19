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Болгария наложила вето на антироссийские санкции

19 июня 2026, 23:36 323

Болгария проголосовала против введения 21-го пакета санкций в отношении России, заявил премьер-министр страны Румен Радев.

Радев объяснил свое решение тем, что ограничения предлагается наложить на Вагита Алекперова — экс-президента «Лукойла», который, по его словам, вложил значительные усилия в развитие болгарского НПЗ в Бургасе.

Румен Радев

Журналисты спросили главу болгарского правительства о возможном ущербе для Софии после наложения вето на новые санкции. «Как видите, выплаты из... европейских фондов Болгарии не прекращаются. Наоборот — за доверие мы даже получаем средства авансом», — цитируют Радева болгарские СМИ.

Кроме того, София выступила против включения в санкционный список патриарха Кирилла. «Мне не важен патриарх, мне важно, что он — предстоятель Русской православной церкви, которая является восточно-православной, как и наша. И меня волнуют миллионы людей, которые являются частью этой церкви», — уверяет болгарский премьер.

«Мы просто не поддержим санкции в такой форме. Мы имеем право голоса, и мы им воспользуемся», — сказал Радев.

По утверждению премьер-министра Болгарии, все европейские лидеры с уважением принимают его позицию.

9 июня Еврокомиссия представила предложения по 21-му пакету антироссийских санкций. В новый черный список могут попасть 80 российских физлиц и компаний.

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