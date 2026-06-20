Войска США в полной боеготовности

Американские вооруженные силы на Ближнем Востоке находятся в полной боеготовности, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

«Войска США в регионе остаются на месте и сохраняют бдительность», — говорится в сообщении.

По данным командования, американские военные самолеты продолжают непрерывное воздушное патрулирование, боевые корабли остаются в заданном районе с тем, чтобы обеспечить соблюдение и выполнение в полной мере всех положений подписанного между Вашингтоном и Тегераном меморандума о взаимопонимании.

В настоящее время в районе Аравийского моря находится группировка ВМС США в составе более 20 боевых кораблей, в том числе двух авианосцев, ракетных эсминцев, десантных кораблей с морской пехотой на борту и минных тральщиков. Группировка тактической авиации на Ближнем Востоке насчитывает около 300 боевых самолетов, размещенных на авиабазах в Иордании, Израиле, Кувейте, Саудовской Аравии и ОАЭ, а также на двух авианосцах, находящихся в Аравийском море. Среди них — истребители F-35A, F-15E, F-16, F/А-18 и штурмовики A-10, которые принимали активное участие в операции против Ирана.