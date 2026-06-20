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ЧМ-2026: США вновь выиграли и вышли в 1/16 финала

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Эльмир Алиев, отдел спорта
01:05 386

Девятый день чемпионата мира открыл матч в Сиэтле между сборными США и Австралии. Встреча участников группы «D» завершилось победой хозяев со счетом 2:0.

На 11-й минуте американцы вынудили ошибиться футболиста валлийского «Суонси» Кэмерона Берджесса, отправившего мяч в собственные ворота.

На 43-й минуте защитник испанского «Вильярреала» Алекс Фриман отправил второй мяч в ворота австралийцев.

Второй матч 2-го тура в группе «D» начнется сегодня в 7 утра: в Сан-Франциско Турция сыграет с Парагваем.

Напомним, в 1-м туре США разгромили Парагвай (4:1), а Австралия обыграла Турцию (2:0).

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

У американцев 6 очков, и они обеспечили себе путевку в плей-офф как минимум с 3-го места.

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