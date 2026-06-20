Ограбил родственника — надели электронный браслет

Завершился судебный процесс по уголовному делу 43‑летнего жителя Астаринского района Шохрата Иршадова, обвиняемого в краже.

Инцидент произошел в феврале этого года в Астаринском районе. Ночью Шохрат Иршадов тайком проник в дом своего родственника Наиля Иршадова и похитил золотые украшения на сумму около 10 тысяч манатов. После случившегося он был задержан и помещен под полицейский надзор. В суде обвиняемый вины не отрицал, а свой поступок объяснил финансовыми затруднениями. К тому же ранее мужчину депортировали из России, куда он ездил на заработки.

Потерпевший Наиль Иршадов же заявил, что причиненный ему ущерб полностью возмещен и претензий к нерадивому родственнику не имеет. Решением Астаринского районного суда Шохрат Иршадов приговорен к 3 годам ограничения свободы. В течение этого срока он будет находиться под надзором и носить электронный браслет.