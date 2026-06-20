USD 1.7000
EUR 1.9428
RUB 2.3188
Подписаться на уведомления
Трамп о странах Залива, которые «прямо у его ног», Иране и «спасенном» Израиле
Новость дня
Трамп о странах Залива, которые «прямо у его ног», Иране и «спасенном» Израиле

Ограбил родственника — надели электронный браслет

Инара Рафикгызы
01:14 177

Завершился судебный процесс по уголовному делу 43‑летнего жителя Астаринского района Шохрата Иршадова, обвиняемого в краже.

Инцидент произошел в феврале этого года в Астаринском районе. Ночью Шохрат Иршадов тайком проник в дом своего родственника Наиля Иршадова и похитил золотые украшения на сумму около 10 тысяч манатов. После случившегося он был задержан и помещен под полицейский надзор. В суде обвиняемый вины не отрицал, а свой поступок объяснил финансовыми затруднениями. К тому же ранее мужчину депортировали из России, куда он ездил на заработки.

Потерпевший Наиль Иршадов же заявил, что причиненный ему ущерб полностью возмещен и претензий к нерадивому родственнику не имеет. Решением Астаринского районного суда Шохрат Иршадов приговорен к 3 годам ограничения свободы. В течение этого срока он будет находиться под надзором и носить электронный браслет.

Трамп рассказал об «ужасной ошибке российского генерала»
Трамп рассказал об «ужасной ошибке российского генерала»
01:32 158
ЧМ-2026: США вновь выиграли и вышли в 1/16 финала
ЧМ-2026: США вновь выиграли и вышли в 1/16 финала ВИДЕО
01:05 390
Трамп о странах Залива, которые «прямо у его ног», Иране и «спасенном» Израиле
Трамп о странах Залива, которые «прямо у его ног», Иране и «спасенном» Израиле обновлено 00:23
00:23 9176
Зеленского лишили высшей награды Польши. Глава МИД Украины отреагировал
Зеленского лишили высшей награды Польши. Глава МИД Украины отреагировал обновлено 23:10
19 июня 2026, 23:10 2480
Глава «Хезболлы»: планы Израиля «провалились»
Глава «Хезболлы»: планы Израиля «провалились» фото; видео; обновлено 22:05
19 июня 2026, 22:05 4613
Паллоне и Биллиракис вносят, а диктует… Ампарян. И снова против Баку
Паллоне и Биллиракис вносят, а диктует… Ампарян. И снова против Баку Наш обзор
19 июня 2026, 19:05 3931
Баку отверг решение ЕСПЧ
Баку отверг решение ЕСПЧ насколько объективен вердикт?
19 июня 2026, 21:12 3267
Опасения американской разведки: Израиль может сорвать переговоры США и Ирана
Опасения американской разведки: Израиль может сорвать переговоры США и Ирана обновлено 20:44
19 июня 2026, 20:44 1737
Зеленский обратился к Лукашенко
Зеленский обратился к Лукашенко
19 июня 2026, 20:25 4086
Россия атаковала города Украины дронами и бомбами: растет число жертв
Россия атаковала города Украины дронами и бомбами: растет число жертв обновлено 19:55
19 июня 2026, 19:55 6045
Новая атака на Москву. А Московский НПЗ после ударов остановился
Новая атака на Москву. А Московский НПЗ после ударов остановился видео; обновлено 19:34
19 июня 2026, 19:34 8901

ЭТО ВАЖНО

Трамп рассказал об «ужасной ошибке российского генерала»
Трамп рассказал об «ужасной ошибке российского генерала»
01:32 158
ЧМ-2026: США вновь выиграли и вышли в 1/16 финала
ЧМ-2026: США вновь выиграли и вышли в 1/16 финала ВИДЕО
01:05 390
Трамп о странах Залива, которые «прямо у его ног», Иране и «спасенном» Израиле
Трамп о странах Залива, которые «прямо у его ног», Иране и «спасенном» Израиле обновлено 00:23
00:23 9176
Зеленского лишили высшей награды Польши. Глава МИД Украины отреагировал
Зеленского лишили высшей награды Польши. Глава МИД Украины отреагировал обновлено 23:10
19 июня 2026, 23:10 2480
Глава «Хезболлы»: планы Израиля «провалились»
Глава «Хезболлы»: планы Израиля «провалились» фото; видео; обновлено 22:05
19 июня 2026, 22:05 4613
Паллоне и Биллиракис вносят, а диктует… Ампарян. И снова против Баку
Паллоне и Биллиракис вносят, а диктует… Ампарян. И снова против Баку Наш обзор
19 июня 2026, 19:05 3931
Баку отверг решение ЕСПЧ
Баку отверг решение ЕСПЧ насколько объективен вердикт?
19 июня 2026, 21:12 3267
Опасения американской разведки: Израиль может сорвать переговоры США и Ирана
Опасения американской разведки: Израиль может сорвать переговоры США и Ирана обновлено 20:44
19 июня 2026, 20:44 1737
Зеленский обратился к Лукашенко
Зеленский обратился к Лукашенко
19 июня 2026, 20:25 4086
Россия атаковала города Украины дронами и бомбами: растет число жертв
Россия атаковала города Украины дронами и бомбами: растет число жертв обновлено 19:55
19 июня 2026, 19:55 6045
Новая атака на Москву. А Московский НПЗ после ударов остановился
Новая атака на Москву. А Московский НПЗ после ударов остановился видео; обновлено 19:34
19 июня 2026, 19:34 8901
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться