Россия могла бы завершить войну в Украине в первый же день, если бы не «российский генерал», который направил танки на Киев «через болото», заявил президент США Дональд Трамп в интервью Axios.

«Я думаю, что то, что произошло, просто поразительно. Война, которая должна была закончиться очень быстро… У Путина были сотни танков, которые ехали по шоссе. Шоссе, бетонное, очень хорошее шоссе, твердое, как скала, прямо в Киев… Он бы добрался туда за три часа, двигаясь со скоростью 80 километров в час, что примерно соответствует максимальной скорости танка… И у них был какой-то генерал, которого, вероятно, уже нет с нами. Он решил не ехать прямо на Киев и не заканчивать войну в первый же день… И за пару дней до этого у них был рекордный дождь, и эти танки застряли в этой грязи...», - изложил свою версию президент США.

Украинские военные, по словам американского лидера, уничтожили все танки россиян «Джавелинами», которые, отметил Трамп, он предоставил Киеву раньше. По его версии, «если бы этот генерал просто поехал прямо по бетонной дороге, они были бы в Киеве в течение четырех часов, и Украина ничего бы с этим не сделала. Эта война закончилась бы за один день. Это было четыре с половиной года назад. Так что это была ужасная ошибка…»

Президент США заявил, что его часто упрекают, что он «хорошо относится к России»: «Я не очень хорошо отношусь к России. Я был очень жестким по отношению к России. Я был очень жестким по отношению к Китаю, жестче всех. Вот почему они меня уважают».

Трамп в интервью Axios также заявил, что, по его мнению, если бы Россию не исключили из формата G8, это могло бы повлиять на дальнейшее развитие событий и, возможно, предотвратить войну против Украины: «Надо было сохранить «Большую восьмерку», возможно, не было бы войны между Россией и Украиной, если бы они это сделали, но Обама не хотел, чтобы Путин там был… Раньше была «Большая восьмерка», было бы гораздо лучше, если бы они оставили её в прежнем виде».