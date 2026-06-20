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Подожгли дома и машину премьера Британии: тюремные сроки двум украинцам

«российский след»
01:55 385

Центральный уголовный суд Лондона (Олд-Бейли) приговорил 22-летнего гражданина Украины Романа Лавриновича и 27-летнего гражданина Румынии украинского происхождения Станислава Карпюка к семи и двум годам тюрьмы соответственно за поджог домов и автомобиля, связанных с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Би-би-си напоминает, что в мае 2025 года на севере Лондона был подожжен автомобиль, ранее принадлежавший Стармеру. Спустя несколько дней подожгли два дома: в одном из них Стармер жил несколько лет назад, другим владеет до сих пор и сдает его родственнице.

Сторона обвинения сообщила в суде, что Лавриновича завербовал в интернете русскоговорящий пользователь Telegram, пообещавший ему вознаграждение за поджоги.

В расследовании Би-би-си говорится, что куратор под ником EL, руководивший действиями Лавриновича, обещал участникам подобных операций деньги и российское гражданство. Вынесший приговор судья Нил Гарнхэм признал, что Лавринович и Карпюк могли не осознавать последствия своих действий. При этом он заявил Лавриновичу во время заседания: «Для EL вы были полезным идиотом, дурачком, которым он мог манипулировать в своих интересах. Вы согласились совершить этот бездумный поджог ради денег. Вы проявили себя как человек, у которого нет больших принципов, и вас оказалось легко купить».

По данным расследования, российские операторы координировали кампанию дистанционно через социальные сети и мессенджер Telegram. Для этого создавались фальшивые ультраправые и мусульманские группы, через которые организовывались акты вандализма на территории Великобритании, а также распространялись материалы, направленные на дестабилизацию британского общества.

Российские власти отвергают обвинения в причастности к этой кампании. «Мы отвергаем любые попытки связать Россию или Министерство иностранных дел России с какой-либо противоправной деятельностью», — заявили в посольстве РФ в Лондоне.

Третьего подсудимого, 35-летнего Петра Починка, присяжные признали невиновным. Все трое отрицали сговор между собой и с другими лицами.

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