Европе напомнили о «долге»

Европе следует заплатить за оружие, которое США передали Украине при экс-президенте Джо Байдене, заявил действующий американский лидер Дональд Трамп в ходе выступления на базе Эндрюс.

По словам Трампа, «Байден многое передал Украине, и за это следовало бы заплатить, имею в виду европейцев», — сказал Трамп.

«Подумайте только, мы предоставили вам самолеты, всевозможное оружие и прочее на сумму $350 млрд», – отметил Трамп. По его словам, Европа не возвращала средства Вашингтону, поскольку этого никто не требовал.