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Трамп о странах Залива, которые «прямо у его ног», Иране и «спасенном» Израиле
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Трамп о странах Залива, которые «прямо у его ног», Иране и «спасенном» Израиле

Европе напомнили о «долге»

02:18 321

Европе следует заплатить за оружие, которое США передали Украине при экс-президенте Джо Байдене, заявил действующий американский лидер Дональд Трамп в ходе выступления на базе Эндрюс.

По словам Трампа, «Байден многое передал Украине, и за это следовало бы заплатить, имею в виду европейцев», — сказал Трамп.

«Подумайте только, мы предоставили вам самолеты, всевозможное оружие и прочее на сумму $350 млрд», – отметил Трамп. По его словам, Европа не возвращала средства Вашингтону, поскольку этого никто не требовал.

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