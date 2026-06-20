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Люди Трампа направляются в Швейцарию на переговоры с Ираном

03:49 244

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф направляется в Швейцарию, где ожидается проведение первого раунда переговоров США с Ираном о потенциальной ядерной сделке, сообщает Axios со ссылкой на источник.

«Уиткофф направляется в Швейцарию», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что на данный момент неизвестно, назначено ли новое время переговоров и направляются ли в Швейцарию другие американские чиновники.

По словам собеседника Axios, зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер уже находится в Швейцарии.

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