Люди Трампа направляются в Швейцарию на переговоры с Ираном

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф направляется в Швейцарию, где ожидается проведение первого раунда переговоров США с Ираном о потенциальной ядерной сделке, сообщает Axios со ссылкой на источник.

«Уиткофф направляется в Швейцарию», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что на данный момент неизвестно, назначено ли новое время переговоров и направляются ли в Швейцарию другие американские чиновники.

По словам собеседника Axios, зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер уже находится в Швейцарии.