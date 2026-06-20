Марокко сильнее Шотландии

На футбольном чемпионате мира стартовал 2-й тур в группе «С». В Бостоне сборная Марокко обыграла Шотландию со счетом 1:0.

Единственный гол на 2-й минуте забил Исмаэль Саибари, который в 1-м туре огорчил бразильцев. Игрок нидерландского ПСВ получил мяч в штрафной и мощнейшим ударом чуть не порвал сетку шотландских ворот. Шла 69-я секунда матча. Это самый быстрый гол на нынешнем ЧМ.