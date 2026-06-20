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Трамп о странах Залива, которые «прямо у его ног», Иране и «спасенном» Израиле
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Трамп о странах Залива, которые «прямо у его ног», Иране и «спасенном» Израиле

14 стран собрались в Сумгаите: от Парагвая до Австралии

Отдел спорта
06:06 131

Сегодня в Сумгаите стартует седьмой этап Женской серии ФИБА по баскетболу 3х3.

В соревновании примут участие 16 команд из 14 стран, в том числе победитель пятого этапа Серии во французском Орлеане азербайджанская команда «Нефтчи SOCAR» и сборная Азербайджана.

Сборная начнет борьбу с квалификации, где ее соперниками по группе будут Таиланд и Литва. Нужно занять 1-е место в группе, чтобы пробиться в основной этап. Там будут поджидать команды группы «С» - Австралия и Японии.

«Нефтчи SOCAR» в основной стадии сыграет в группе «А» вместе со сборной Китая и китайский клубом «Янджинг».

По две лучшие команды из четырех групп выйдут в четвертьфинал. Игры плей-офф состоятся завтра.

Состав сборной Азербайджана: Ляман Ибрагимова, Салминаз Рамазанлы, Адиля Юсубова, Шилан Акбингель.

Состав «Нефтчи SOCAR»: Александра Молленхауэр, Арика КартКац Аои Кацура, Невена Вучкович.

Помимо вышеупомянутых команд, в Сумгаите сыграют Египет, Словения, Парагвай, Германия, Чили, Словакия, Австрия и Украина.

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