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ЧМ-2026: Бразилия выставила самый возрастной состав за 64 года и разгромила Гаити

ВИДЕО
Эльмир Алиев, отдел спорта
06:42 871

Сборная Бразилии одержала свою первую победу на ЧМ-2026. В матче 2-го тура в группе «С» в Филадельфии пентакампеоны крупно обыграли Гаити - 3:0.

На 23-й минуте Матеус Кунья в борьбе с защитником стал автором первого гола. Спустя 13 минут форвард «Манчестер Юнайтед» оформил дубль. А на 45+3-й минуте Винисиус вышел один на один с вратарем и спокойно отправил мяч в ворота.

На 40-й минуте нападающий бразильской сборной Рафинья был заменен из-за травмы.

Интересно, что на матч с Гаити главный тренер Бразилии Карло Анчелотти выставил самый возрастной состав за последние 64 года. Средний возраст футболистов стартового состава составил 30 лет и 190 дней. Это самый возрастной основной состав пентакампеонов в матче чемпионата мира начиная с финала ЧМ-1962 с Чехословакией (3:1), когда средний возраст игроков составлял 30 лет и 216 дней. 

После 2-го тура у Бразилии и Марокко, обыгравшей сегодня Шотландию (1:0), по 4 очка. У Шотландии 3 очка. Гаити очков не имеет и стала первой командой, потерявшей все шансы на выход в плей-офф.

В 3-м туре сыграют: Шотландия - Бразилия, Марокко - Гаити. Оба матча начнутся 25 июня в 02:00 по бакинскому времени.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

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