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Турция провалила чемпионат мира

Не помогло и удаление за прикрытый рот; видео
Эльмир Алиев, отдел спорта
09:06 625

Сборная Турции провела свой второй матч на чемпионате мира по футболу в Северной Америке. В Сан-Франциско подопечные Винченцо Монтеллы встречались с национальной командой Парагвая и, несмотря на то, что играли весь второй тайм в большинстве, проиграли со счетом 0:1.

На 64-й секунде встречи был забит самый быстрый гол ЧМ-2026. Футболист американской «Атланта Юнайтед» Матиас Галарса решил пробить с дальней дистанции и попал точно в угол.

Весь первый тайм сборная Турции владела территориальным преимуществом, а Парагвай остро контратаковал. В очень сложном положении южноамериканцы оказались в самой концовке первого тайма, когда главный арбитр из Сальвадора Иван Бартон удалил Мигеля Альмирона. Еще один игрок «Атланты» вошел в историю как первый футболист, которому показали прямую красную карточку за то, что он что-то говорил сопернику, прикрыв рот. Это одно из новых правил, вступившее в силу с этого чемпионата мира.

Во втором тайме турки, играя в большинстве, создали несколько голевых моментов, но забить так и не смогли.

Ранее сегодня в группе «D», в которой выступают Турция и Парагвай, сборная США выиграла у Австралии - 2:0. Турция, проигравшая в первом матче австралийцам (0:2), потеряла шансы на выход в плей-офф и займет последнее место в группе. Настоящий провал!

Сборная США обеспечила себе 1-е место, а за вторую строчку в последнем туре в очном матче поборются Парагвай и Австралия.

В 3-м туре сыграют: Турция - США, Парагвай - Австралия. Оба матча начнутся 26 июня в 06:00 по бакинскому времени.

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