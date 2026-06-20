Трамп потребовал деньги за оружие для Украины

Европейским странам следовало бы компенсировать Соединенным Штатам расходы в размере $350 млрд на военную помощь Украине, переданную при бывшем американском лидере Джо Байдене, заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления на военной базе Эндрюс.

Как заявил Трамп, на встрече с европейскими лидерами он напомнил о масштабах поставок: «Мы дали вам, вдумайтесь, $350 млрд — самолетов, оружия всех видов и прочего».

По словам американского лидера, платить за военную помощь США, переданную Украине, было «не в планах» Европы.

«Многое было отдано Байденом Украине, и они должны за это заплатить», — подчеркнул Трамп.