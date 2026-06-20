Глава Офиса Зеленского отказался от польского ордена и вспомнил про Муссолини

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов отказался от Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей», который он получил в 2025 году.

Этот жест стал ответом на то, что президент Польши Кароль Навроцкий лишил своего украинского коллегу Владимира Зеленского ранее врученного ему ордена Белого Орла.

«Украина не указывает ни одному другому народу, как преподавать его историю. Поэтому и мы оставляем за собой справедливое право на собственную национальную память и достоинство.

Убежден, что этот жест президента Польши не имеет отношения к справедливости или чему-то подобному. Ведь о какой справедливости может идти речь, если, например, итальянский фашистский диктатор и пособник Гитлера Бенито Муссолини до сих пор не лишен ордена Белого Орла?

Учитывая это, я отказываюсь от Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей», которым меня наградил в прошлом году президент Польши», — сказал Буданов, комментируя свой отказ.