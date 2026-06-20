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Оставят ли Симоняна?

10:25 824

В правящей партии Армении «Гражданский договор» рассматривают несколько кандидатов на пост спикера парламента. Об этом пишет армянская газета «Грапарак» со ссылкой на источники.

Среди основных претендентов — действующий руководитель парламентской фракции «Гражданского договора» Айк Конджорян, которого в партии называют наиболее подходящим кандидатом, а также вице-спикер Рубен Рубинян, хотя часть партийцев считает его слишком конфликтной фигурой для этой должности. 

Действующий спикер Национального собрания Ален Симонян, по имеющимся данным, также остается в числе претендентов — в его пользу называют способность противостоять атакам оппозиции, а также поддержку внутри команды.

Кандидатура бывшего посла Армении в США Лилит Макунц окончательно не снята с обсуждения, хотя вероятность ее назначения оценивается как невысокая.

Окончательное решение будет принято правлением партии, после чего кандидатура будет представлена парламентской фракции.

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