Кипрский пазл: деталей много, но… Турция сказала свое слово

Идет подготовка к новым многосторонним переговорам при посредничестве ООН по урегулированию кипрской проблемы. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на греческие и турецкие СМИ, пока нет информации о том, что в ходе этих переговоров будет предложен какой-либо конкретный план урегулирования. Однако Турция выразила готовность провести переговоры на основе варианта урегулирования, основанного на модели двух государств на острове. Греческая сторона, как и прежде, выступает против варианта урегулирования, предусматривающего существование двух суверенных государств на острове, и считает, что вопрос должен быть решен на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. В такой ситуации неясно, какой результат будет достигнут, если стороны снова сядут за стол переговоров.

Специальный представитель генерального секретаря ООН по кипрской проблеме Мария Анхела Ольгин недавно посетила регион для проведения предварительной подготовки к переговорам в формате «5+1» с участием всех заинтересованных сторон по кипрской проблеме. В этом формате участвуют Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), греческий Кипр, государства-гаранты — Турция, Греция и Соединенное Королевство, а также ООН. На прошлой неделе она посетила ТРСК и греческий Кипр, а в начале этой недели провела переговоры в Анкаре и Афинах. Ожидается, что спецпредставитель вернется на остров в конце июня. Предполагается, что переговоры в формате «5+1» состоятся в конце июля или начале августа. 16 июня министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил в ходе переговоров с Ольгин, что любой вариант решения кипрской проблемы должен основываться на принципе двух государств. Фидан ясно дал понять, что для Турции нет иной темы для обсуждения, кроме решения о создании двух государств, изложив как цель Анкары, так и пределы любых возможностей для переговоров, доступных руководству ТРСК. Фидан на встрече заявил, что Турция поддерживает усилия генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, но повторил, что наиболее реалистичным решением кипрской проблемы является сосуществование двух государств на острове. Министр иностранных дел Турции добавил, что любая модель решения, не учитывающая принцип существования двух суверенных государств на острове, потерпит неудачу. Он заявил, что любой процесс урегулирования «должен основываться на реальной ситуации на местах». Через несколько часов после переговоров между Хаканом Фиданом и Марией Анхелой Ольгин генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, чтобы обсудить кипрскую проблему. Источники сообщили изданию Cyprus Mail, что Эрдоган одобрил новую инициативу ООН, отметив, что отсутствие решения кипрской проблемы «необоснованно дорого обошлось Турции не по ее вине» в последние десятилетия. По их данным, поддержка Турцией как референдума 2004 года, так и переговоров 2017 года, которые были отвергнуты греко-кипрской стороной, свидетельствует о прагматичной и конструктивной позиции Эрдогана и его готовности к участию в надежде на достижение решения кипрской проблемы.

После завершения переговоров в Анкаре спецпредставитель генсека ООН отправилась в Афины, где 17 июня встретилась с министром иностранных дел Греции Георгиосом Герапетритисом. По итогам встречи Министерство иностранных дел Греции заявило, что Герапетритис «выразил уверенность Греции в усилиях генсека ООН Антониу Гутерриша по поиску всеобъемлющего, справедливого и устойчивого решения кипрской проблемы». На прошлой неделе во время встречи с лидером греко-кипрской общины Никосом Христодулидисом в Никосии Ольгин заявила, что генеральный секретарь ООН хочет начать новый переговорный процесс для достижения значительного прогресса в урегулировании конфликта. Спецпредставитель продемонстрировала свою решимость организовать эти переговоры. Христодулидис после встречи с Ольгин заявил: «Цель состоит в том, чтобы подготовить нас к расширенной встрече, на которой будет объявлено о возобновлении переговоров». Лидер греков-киприотов заявил, что вариант урегулирования на острове должен основываться на резолюции Совета Безопасности ООН, отвергающей принцип двух государств. На этой неделе, отвечая на вопросы местных журналистов, Христодулидис заявил, что не хочет комментировать заявление министра иностранных дел Турции о том, что процесс урегулирования на острове должен основываться на модели двух государств. Он заявил, что не недооценивает и не преуменьшает значение заявлений Фидана, а также причин, по которым они могли быть сделаны. «Я обменялся несколькими сообщениями с личным посланником и был проинформирован о том, что обсуждалось на встрече с господином Фиданом, и я не буду разглашать эту информацию, вы понимаете, почему», — сказал он. По его словам, инициатива ООН движется в конкретном направлении, заданном самим генеральным секретарем, «и мы продолжаем эти усилия». Христодулидис повторил, что «в конечном итоге нас всех будут судить по нашим позициям и по конечному результату». После визита представителя генерального секретаря ООН греческие и турецкие лидеры на острове проводят консультации со своими общинами в рамках подготовки к многосторонним переговорам. 19 июня лидер Северного Кипра Туфан Эрхюрман встретился с тремя бывшими президентами – Мехметом Али Талатом, Мустафой Акынджи и Эрсином Татаром. Никаких публичных комментариев относительно содержания встреч сделано не было, офис Эрхюрмана сообщил лишь о том, что запланированная встреча с бывшим лидером турецких киприотов Дервишем Эроглу была отложена на более поздний срок из-за проблем со здоровьем у последнего, которому сейчас 88 лет. Ранее Эрхюрман созвал встречу политических партий турецкой части Кипра и подчеркнул необходимость достижения результатов на следующей расширенной встрече.