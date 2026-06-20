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На турецких пляжах продолжают находить беспилотники

10:46 248

На черноморский пляж Чакраз в районе города Амасра (Турция) волнами выбросило БПЛА, сообщают турецкие СМИ.

Прибывшие на место сотрудники жандармерии установили, что боеприпасов на БПЛА нет. Сама конструкция изготовлена из пенопласта и сильно повреждена из-за долгого пребывания в воде. Дрон направили на экспертизу в Анкару.

14 июня аналогичный беспилотник был найден на этой же черноморской линии — на пляже Каспысую в соседнем районе Курукашиле. Тогда сотрудники правоохранительных органов эвакуировали отдыхающих с побережья.

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