На турецких пляжах продолжают находить беспилотники

На черноморский пляж Чакраз в районе города Амасра (Турция) волнами выбросило БПЛА, сообщают турецкие СМИ.

Прибывшие на место сотрудники жандармерии установили, что боеприпасов на БПЛА нет. Сама конструкция изготовлена из пенопласта и сильно повреждена из-за долгого пребывания в воде. Дрон направили на экспертизу в Анкару.