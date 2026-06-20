Социализм с кубинской спецификой

Куба официально приступает к масштабной либерализации своей экономики. Страна вынуждена идти на уступки из-за жесткого давления и угроз со стороны президента США Дональда Трампа, пишет Financial Times.

Парламент Кубы, следуя традиции, единогласно поддержал эти изменения. Теперь частный бизнес получит стимул для развития.

Гавана планирует активно привлекать иностранные инвестиции. Это радикальный шаг, ведь страна годами придерживалась плановой модели. Угрозы президента США Дональда Трампа заставили коммунистическое руководство действовать быстро.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель сравнил этот путь с опытом Вьетнама и Китая. Эти страны смогли сохранить коммунистическую власть, но открыли рынки.

«Кубинцам, проживающим за рубежом и желающим инвестировать, делать пожертвования, импортировать технологии, открывать рынок или реализовывать проекты на родине, мы предложим четкую, стабильную и уважительную систему», - прокомментировал реформы президент Кубы.