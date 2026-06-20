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Хагвердиев выдавал себя за сотрудника прокуратуры

Инара Рафикгызы
11:12 637

Мингячевирская городская прокуратура предъявила обвинения гражданину Васифу Хагвердиеву, сообщили haqqin.az в Генпрокуратуре.

В ходе следствия были установлены обоснованные подозрения в том, что Хагвердиев, представляясь сотрудником Мингячевирской и Тертерской районных прокуратур, входил в доверие к различным лицам и завладевал их денежными средствами, а также совершал мошеннические действия в отношении руководителей ряда дошкольных образовательных учреждений, угрожая им проверками.

В Мингячевирской городской прокуратуре возбуждено и расследуется уголовное дело по факту завладения денежными средствами ряда лиц путем обмана и совершения действий, наносящих ущерб авторитету органов прокуратуры.

Хагвердиеву предъявлено обвинение по статьям 178.2.2 (повторное мошенничество) и 310 (присвоение полномочий должностного лица) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следствие по уголовному делу продолжается.

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